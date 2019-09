மாவட்ட செய்திகள்

மேட்டூர்-கொள்ளிடம் வரை தடுப்பணைகள்: காவிரி உபரிநீர் ஒரு சொட்டு கூட இனிமேல் வீணாகாது - எடப்பாடி பழனிசாமி பேச்சு + "||" + Mettur-Kollittu Blockade: A drop of Cauvery Surprise is no longer a waste - Edappadi Palanisamy

மேட்டூர்-கொள்ளிடம் வரை தடுப்பணைகள்: காவிரி உபரிநீர் ஒரு சொட்டு கூட இனிமேல் வீணாகாது - எடப்பாடி பழனிசாமி பேச்சு