மாவட்ட செய்திகள்

வனப்பகுதியில் உள்ள குடிநீர் தொட்டியில், குறைவாக தண்ணீர் இருப்பதால் குடிக்க முடியாமல் வனவிலங்குகள் அவதி + "||" + The water tank in the woods Because there is less water Wildlife Awadhi undrinkable

வனப்பகுதியில் உள்ள குடிநீர் தொட்டியில், குறைவாக தண்ணீர் இருப்பதால் குடிக்க முடியாமல் வனவிலங்குகள் அவதி