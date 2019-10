மாவட்ட செய்திகள்

கொடைக்கானலில் கொட்டி தீர்த்த மழை: அருவிகளில் வெள்ளப்பெருக்கு; அணைகளில் நீர்மட்டம் உயர்வு + "||" + Heavy rainfall in Kodaikanal: Waterfalls in the flooding - the water level rises in dams

கொடைக்கானலில் கொட்டி தீர்த்த மழை: அருவிகளில் வெள்ளப்பெருக்கு; அணைகளில் நீர்மட்டம் உயர்வு