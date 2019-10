மாவட்ட செய்திகள்

மது அருந்தி மோட்டார் சைக்கிள் ஓட்டியதாக ரூ.10 ஆயிரம் அபராதம் விதித்ததால் வாலிபர் தற்கொலை முயற்சி + "||" + Plaintiff attempted suicide after being fined for driving a motorcycle while intoxicated

மது அருந்தி மோட்டார் சைக்கிள் ஓட்டியதாக ரூ.10 ஆயிரம் அபராதம் விதித்ததால் வாலிபர் தற்கொலை முயற்சி