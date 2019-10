மாவட்ட செய்திகள்

குளித்தலை கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் மாற்றுத்திறனாளிகள் சங்கத்தினர் காத்திருப்பு போராட்டம் + "||" + Staff of the Disabled Persons Association in Kudalalai

குளித்தலை கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் மாற்றுத்திறனாளிகள் சங்கத்தினர் காத்திருப்பு போராட்டம்