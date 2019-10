மாவட்ட செய்திகள்

பொள்ளாச்சியில் பரபரப்பு காந்தி சிலை முன் ‘கள்’ வைத்து போராட்டம் - கட்சி சார்பற்ற விவசாயிகள் சங்கத்தினர் 56 பேர் கைது + "||" + In Pollachi Furore, Before the statue of Gandhi 'Kal' Struggle to keep

பொள்ளாச்சியில் பரபரப்பு காந்தி சிலை முன் ‘கள்’ வைத்து போராட்டம் - கட்சி சார்பற்ற விவசாயிகள் சங்கத்தினர் 56 பேர் கைது