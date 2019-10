மாவட்ட செய்திகள்

நாகர்கோவிலில் 41 முக்கிய சந்திப்புகளில் 150 கண்காணிப்பு கேமராக்கள் கட்டுப்பாட்டு அறையை கலெக்டர் திறந்து வைத்தார் + "||" + The Collector opened the control room of 150 surveillance cameras at 41 major intersections in Nagercoil

நாகர்கோவிலில் 41 முக்கிய சந்திப்புகளில் 150 கண்காணிப்பு கேமராக்கள் கட்டுப்பாட்டு அறையை கலெக்டர் திறந்து வைத்தார்