மாவட்ட செய்திகள்

வேதாரண்யம் அருகே எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்த இலங்கை மீனவர்கள் 18 பேர் கைது 8 படகுகள் பறிமுதல் + "||" + Bordering near Vedaranyam Eight boats seized by Sri Lankan fishermen

வேதாரண்யம் அருகே எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்த இலங்கை மீனவர்கள் 18 பேர் கைது 8 படகுகள் பறிமுதல்