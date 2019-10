மாவட்ட செய்திகள்

மொபட் மீது தனியார் பஸ் மோதல்: கணவன், மனைவி பரிதாப சாவு - பொதுமக்கள் சாலை மறியலால் பரபரப்பு + "||" + Private bus collision on Mopat The husband and wife died

மொபட் மீது தனியார் பஸ் மோதல்: கணவன், மனைவி பரிதாப சாவு - பொதுமக்கள் சாலை மறியலால் பரபரப்பு