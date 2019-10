மாவட்ட செய்திகள்

தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் இரவு நேர போக்குவரத்துக்கு அனுமதி வழங்க கோரி கூடலூரில் அனைத்து கட்சியினர் உண்ணாவிரதம் + "||" + On national highways For night traffic Requesting permission All parties in Cuddalore The fasting

தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் இரவு நேர போக்குவரத்துக்கு அனுமதி வழங்க கோரி கூடலூரில் அனைத்து கட்சியினர் உண்ணாவிரதம்