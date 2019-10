மாவட்ட செய்திகள்

குமரியில் தொடர் மழை மயிலாடியில் 84.4 மி.மீ. பதிவு பெருஞ்சாணி அணை நீர்மட்டம் 68½ அடியை நெருங்குகிறது + "||" + A series of rains in Kumari have caused 84.4 mm of rainfall. The log fountain dam reaches 68½ feet

