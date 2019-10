மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி அருகே தேஜஸ் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயிலில் இருந்து கிளம்பிய புகையால் பரபரப்பு நடுவழியில் நிறுத்தப்பட்டது + "||" + The smoke leaving the Tejas Express train near Trichy was halted in the middle of the rush

