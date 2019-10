மாவட்ட செய்திகள்

நகைக்கடை கொள்ளையில் தலைமறைவாக உள்ள முருகனை பிடிக்க தமிழக போலீசாருக்கு உதவ தயார் போலீஸ் ஐ.ஜி. ஹரிசேகரன் தகவல் + "||" + Jewelry robbery To catch Murugan Ready to help Tamil Nadu police

நகைக்கடை கொள்ளையில் தலைமறைவாக உள்ள முருகனை பிடிக்க தமிழக போலீசாருக்கு உதவ தயார் போலீஸ் ஐ.ஜி. ஹரிசேகரன் தகவல்