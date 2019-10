மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில் 8 ரேஷன்கடைகளில் குறைதீர்க்கும் முகாம் 209 மனுக்கள் குவிந்தன + "||" + A total of 209 petitions have been filed in 8 ration shops in the district

