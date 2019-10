மாவட்ட செய்திகள்

கூடலூர் வனப்பகுதியில், வண்ணத்துப்பூச்சிகள் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு - சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் மகிழ்ச்சி + "||" + In the Cuddalore forest area, Increase in the number of butterflies

கூடலூர் வனப்பகுதியில், வண்ணத்துப்பூச்சிகள் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு - சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் மகிழ்ச்சி