மாவட்ட செய்திகள்

திருவாரூரில் இருந்து நாமக்கல்லுக்கு பொதுவினியோக திட்டத்திற்காக 1,250 டன் அரிசி சரக்கு ரெயிலில் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது + "||" + 1,250 tonnes of rice for public utility project from Thiruvarur to Namakkal The freight was shipped on the train

