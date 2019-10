மாவட்ட செய்திகள்

2-வது மனைவியை கொலை செய்த மீன் வியாபாரிக்கு ஆயுள் தண்டனை தஞ்சை மகிளா கோர்ட்டு தீர்ப்பு + "||" + Mangalore: Court orders life imprisonment for fish trader who murdered his 2nd wife

2-வது மனைவியை கொலை செய்த மீன் வியாபாரிக்கு ஆயுள் தண்டனை தஞ்சை மகிளா கோர்ட்டு தீர்ப்பு