மாவட்ட செய்திகள்

ஓவேலியில் இருந்து ஆரோட்டுபாறை வழியாக, எல்லமலைக்கு அரசு பஸ் இயக்க வேண்டும் - கலெக்டரிடம், மாணவர்கள் கோரிக்கை + "||" + From Oveley via Aurobotara, The government should run a bus to Ellamalai

ஓவேலியில் இருந்து ஆரோட்டுபாறை வழியாக, எல்லமலைக்கு அரசு பஸ் இயக்க வேண்டும் - கலெக்டரிடம், மாணவர்கள் கோரிக்கை