மாவட்ட செய்திகள்

குப்பை கழிவுகளை குவித்து வைத்த கோழிப்பண்ணை உரிமையாளருக்கு ரூ.25 ஆயிரம் அபராதம் + "||" + Garbage dump To the owner of the poultry farm 25 thousand fine

குப்பை கழிவுகளை குவித்து வைத்த கோழிப்பண்ணை உரிமையாளருக்கு ரூ.25 ஆயிரம் அபராதம்