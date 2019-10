மாவட்ட செய்திகள்

இன்றும், நாளையும் மஞ்சள் ‘அலர்ட்’ ; கர்நாடக கடலோர மாவட்டங்களில் மீண்டும் கனமழை + "||" + Heavy rains again in coastal districts of Karnataka

