மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை மாவட்ட விளையாட்டு அரங்கத்தில் ரூ.1.90 கோடியில் அமைக்கப்பட்ட உயர்கோபுர மின்விளக்குகள் + "||" + High tower lights installed at the Tanjore district sports stadium for Rs. 1.90 crore

