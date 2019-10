மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் இருந்து தேனிக்கு, 40 டன் நிலக்கரி ஏற்றி வந்த லாரி பின்னோக்கி ஓடியதால் பரபரப்பு + "||" + From Thoothukudi to Theni A truck carrying 40 tons of coal Because of running backwards Furore

தூத்துக்குடியில் இருந்து தேனிக்கு, 40 டன் நிலக்கரி ஏற்றி வந்த லாரி பின்னோக்கி ஓடியதால் பரபரப்பு