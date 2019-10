மாவட்ட செய்திகள்

ரூ.50 ஆயிரம் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும்: பெண்ணை இரவில் கைது செய்த போலீசார் மீது நடவடிக்கை - மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Rs.50 Thousand Compensation: Action against police who arrested the woman at night - Madurai High Court Order

ரூ.50 ஆயிரம் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும்: பெண்ணை இரவில் கைது செய்த போலீசார் மீது நடவடிக்கை - மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு