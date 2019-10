மாவட்ட செய்திகள்

ஆண்டிப்பட்டி அருகே, மின்சாரம் பாய்ந்து அரசு பள்ளி ஆசிரியர் சாவு + "||" + Near Andipatti, the electricity of the government school teacher dies

ஆண்டிப்பட்டி அருகே, மின்சாரம் பாய்ந்து அரசு பள்ளி ஆசிரியர் சாவு