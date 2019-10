மாவட்ட செய்திகள்

ஏரி, குளம், குட்டைகளில் உள்ள நீரை குடிப்பதற்கும், உணவு சமைப்பதற்கும் பயன்படுத்தக்கூடாது - கலெக்டர் உமா மகேஸ்வரி அறிவுறுத்தல் + "||" + Drinking water in the lake, pond and pond Food should not be used for cooking

ஏரி, குளம், குட்டைகளில் உள்ள நீரை குடிப்பதற்கும், உணவு சமைப்பதற்கும் பயன்படுத்தக்கூடாது - கலெக்டர் உமா மகேஸ்வரி அறிவுறுத்தல்