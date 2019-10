மாவட்ட செய்திகள்

தரடாப்பட்டு ரேஷன் கடையில் மண்எண்ணெய் வாங்க தள்ளு முள்ளு - கடையை 2 ஆக பிரிக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை + "||" + In the ration shop Buy kerosene oil Push Thorns Public demand to divide the store into 2

தரடாப்பட்டு ரேஷன் கடையில் மண்எண்ணெய் வாங்க தள்ளு முள்ளு - கடையை 2 ஆக பிரிக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை