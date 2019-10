மாவட்ட செய்திகள்

முத்துடையான்பட்டியில் மின்சாதன விற்பனை கடையில் தீ விபத்து பொருட்கள் எரிந்து நாசம் + "||" + Electricity in the pearl bar Fire in the store fire wreck products destroyed

முத்துடையான்பட்டியில் மின்சாதன விற்பனை கடையில் தீ விபத்து பொருட்கள் எரிந்து நாசம்