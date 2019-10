மாவட்ட செய்திகள்

பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவர் ஜெயந்தி விழா: தேவரின் தங்க கவசத்தை ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஒப்படைத்தார் + "||" + Pasumpon Mutharalinga Thevar Jayanti Festival thevarin The golden armor Handed over by O. Panneerselvam

பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவர் ஜெயந்தி விழா: தேவரின் தங்க கவசத்தை ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஒப்படைத்தார்