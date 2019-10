மாவட்ட செய்திகள்

கொசுப்புழு உற்பத்தியாகும் வகையில் மழைநீர் தேங்கி இருந்த 2 தனியார் பள்ளிகளுக்கு ரூ.40 ஆயிரம் அபராதம் + "||" + In order to produce mosquito Two private schools with rainwater harvesting fine

