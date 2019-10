மாவட்ட செய்திகள்

திண்டுக்கல் உள்பட 7 ஊர்களுக்கு குடிநீர் வழங்கும் காமராஜர் அணை நீர்மட்டம் 10 அடியாக உயர்வு + "||" + Kamarajar Dam, which provides drinking water to 7 cities including Dindigul, has risen by 10 feet

திண்டுக்கல் உள்பட 7 ஊர்களுக்கு குடிநீர் வழங்கும் காமராஜர் அணை நீர்மட்டம் 10 அடியாக உயர்வு