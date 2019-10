மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி விமான நிலையத்தில் பயணிகளின் பொருட்களை ஏற்றி இறக்கும் தொழிலாளர்கள் திடீர் போராட்டம் + "||" + Passenger items at Trichy airport The loader will die Workers are sudden Struggle

திருச்சி விமான நிலையத்தில் பயணிகளின் பொருட்களை ஏற்றி இறக்கும் தொழிலாளர்கள் திடீர் போராட்டம்