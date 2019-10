மாவட்ட செய்திகள்

தீபாவளியையொட்டி சித்தன்னவாசலில் குவிந்த சுற்றுலா பயணிகள் படகுசவாரி செய்து மகிழ்ந்தனர் + "||" + Tourists gathered at Sittannavasal on Diwali to enjoy the boat ride

தீபாவளியையொட்டி சித்தன்னவாசலில் குவிந்த சுற்றுலா பயணிகள் படகுசவாரி செய்து மகிழ்ந்தனர்