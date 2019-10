மாவட்ட செய்திகள்

கூத்தாநல்லூர் அருகே மது அதிகமாக கேட்டதால் இருதரப்பினர் மோதல் 2 பேர் கைது + "||" + Two people clashed in Kuttanallur over alcoholism

கூத்தாநல்லூர் அருகே மது அதிகமாக கேட்டதால் இருதரப்பினர் மோதல் 2 பேர் கைது