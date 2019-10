மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில் உள்ள முருகன் கோவில்களில் கந்தசஷ்டி விழா தொடங்கியது + "||" + The Kandasasti festival started at the Murugan temples in the district

