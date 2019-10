மாவட்ட செய்திகள்

சுஜித்தின் பெற்றோருக்கு பிரேமலதா விஜயகாந்த் ஆறுதல் தே.மு.தி.க. சார்பில் ரூ.1 லட்சம் நிதி வழங்கினார்