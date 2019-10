மாவட்ட செய்திகள்

நெமிலி அருகே, அணுகுண்டு வெடி, வெடித்ததில் முகம் சிதறி மாணவன் பலி + "||" + Near Nemely, Atomic bomb Scattered in the face of the outbreak The student kills

நெமிலி அருகே, அணுகுண்டு வெடி, வெடித்ததில் முகம் சிதறி மாணவன் பலி