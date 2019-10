மாவட்ட செய்திகள்

லாரி-கார் மோதல்; இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கிய போதகர் ஒரு மணிநேர போராட்டத்துக்கு பிறகு மீட்டு சிகிச்சை + "||" + Truck-car collision; The pastor trapped in the wreckage is recovering after an hour of struggle

லாரி-கார் மோதல்; இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கிய போதகர் ஒரு மணிநேர போராட்டத்துக்கு பிறகு மீட்டு சிகிச்சை