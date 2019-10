மாவட்ட செய்திகள்

6-வது நாளாக வேலைநிறுத்தம் அரசு டாக்டர்களுடன் இணைந்து மருத்துவ மாணவர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + As the 6th day In conjunction with the strike government doctors Medical students demonstrated

6-வது நாளாக வேலைநிறுத்தம் அரசு டாக்டர்களுடன் இணைந்து மருத்துவ மாணவர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்