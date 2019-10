மாவட்ட செய்திகள்

கிராம நிர்வாக அதிகாரி கொடுத்த புகாரின் அடிப்படையில் குழந்தை சுஜித் இறப்பு தொடர்பாக மணப்பாறை போலீசார் வழக்குப்பதிவு + "||" + Based on a complaint filed by the Grama Niladhari, Manaparara police are investigating the death of the child Sujith

