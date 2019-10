மாவட்ட செய்திகள்

சங்கராபரணி ஆற்றில், தற்காலிக பாலம் வெள்ளத்தில் அடித்துச்செல்லப்பட்டது + "||" + Sankaraparani River, Temporary bridge was washed away in flood

