மாவட்ட செய்திகள்

குமரியில் கனமழை கொட்டி தீர்த்தது; திற்பரப்பு அருவியில் வெள்ளப்பெருக்கு வீடுகள் இடிந்தன- வாழைகள் சேதம் + "||" + Heavy rains pour in Kumari; Flooding houses collapsed in open waterway - damage to bananas

