மாவட்ட செய்திகள்

5, 8-ம் வகுப்புகளுக்கான பொதுத்தேர்வில் 100 சதவீதம் மாணவர்கள் தேர்ச்சி பெறுவார்கள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேட்டி + "||" + 100% of students will pass General Elections for Grades 5 and 8 Interview with Minister Senkotayan

