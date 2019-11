மாவட்ட செய்திகள்

காவேரிப்பட்டணம் அருகே, 9 வயது சிறுமியை பலாத்காரம் செய்த கூலித்தொழிலாளிக்கு ஆயுள் தண்டனை + "||" + Near Kaveripatnan A 9-year-old girl was raped Life sentence for wage laborer

காவேரிப்பட்டணம் அருகே, 9 வயது சிறுமியை பலாத்காரம் செய்த கூலித்தொழிலாளிக்கு ஆயுள் தண்டனை