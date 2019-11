மாவட்ட செய்திகள்

வெளிநாடுகளுக்கு வேலைக்கு செல்லும் மாணவ-மாணவிகள் இந்தியாவை மறக்காமல் இருக்க வேண்டும் - துணை ஜனாதிபதி வெங்கையா நாயுடு பேச்சு + "||" + Student and students India should not be forgotten Vice President Venkaiah Naidu talks

வெளிநாடுகளுக்கு வேலைக்கு செல்லும் மாணவ-மாணவிகள் இந்தியாவை மறக்காமல் இருக்க வேண்டும் - துணை ஜனாதிபதி வெங்கையா நாயுடு பேச்சு