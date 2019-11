மாவட்ட செய்திகள்

அரசின் நிதியுதவி திட்டத்தின் கீழ் ஜெருசலேம் புனித பயணம் மேற்கொள்ள கிறிஸ்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் + "||" + Christians can apply for a pilgrimage to Jerusalem under a government-funded program

அரசின் நிதியுதவி திட்டத்தின் கீழ் ஜெருசலேம் புனித பயணம் மேற்கொள்ள கிறிஸ்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்