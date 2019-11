மாவட்ட செய்திகள்

மழை பெய்தும் நீர்வரத்து இல்லாததால், குட்டைப்போல் காட்சியளிக்கும் குடகனாறு அணை + "||" + Lack of rainfall and lack of water Kudaganaru Dam, which looks like a puddle

