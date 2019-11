மாவட்ட செய்திகள்

பட்டுக்கோட்டையில் வீட்டு உபயோக பொருட்கள் கடையில் தீப்பிடித்தது ரூ.5 லட்சம் பொருட்கள் சேதம் + "||" + A fire at a household goods store in Pattukkottai has caused a loss of Rs 5 lakh

பட்டுக்கோட்டையில் வீட்டு உபயோக பொருட்கள் கடையில் தீப்பிடித்தது ரூ.5 லட்சம் பொருட்கள் சேதம்