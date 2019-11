மாவட்ட செய்திகள்

கன்னியாகுமரி அருகே மாணவனுடன் ஓரினச்சேர்க்கை; தொழிலாளிக்கு 5 ஆண்டு ஜெயில் நாகர்கோவில் கோர்ட்டு தீர்ப்பு + "||" + Homosexuality with a student near Kanyakumari; 5-year jail sentence for laborer in court

கன்னியாகுமரி அருகே மாணவனுடன் ஓரினச்சேர்க்கை; தொழிலாளிக்கு 5 ஆண்டு ஜெயில் நாகர்கோவில் கோர்ட்டு தீர்ப்பு