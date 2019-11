மாவட்ட செய்திகள்

மானிய விலையில் டிராக்டர் வழங்க விவசாயியிடம் லஞ்சம் வாங்கிய வேளாண்மை அதிகாரி கைது + "||" + Agriculture officer arrested for bribing farmer to provide tractor at subsidized price

மானிய விலையில் டிராக்டர் வழங்க விவசாயியிடம் லஞ்சம் வாங்கிய வேளாண்மை அதிகாரி கைது