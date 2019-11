மாவட்ட செய்திகள்

காயத்துடன் போராடிய நல்லபாம்புக்கு அறுவை சிகிச்சை மீண்டும் காட்டுப்பகுதியில் விடப்பட்டது + "||" + Nallamba, who struggled with injury, was left in the wild again for surgery

